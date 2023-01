Aeroporto di Heathrow, decine di voli cancellati per nebbia e gelo

13:58

Decine di voli sono stati cancellati questa mattina all’aeroporto di Heathrow a causa del maltempo. Temperature gelide al di sotto dello zero e una fitta nebbia hanno reso impossibile il traffico aereo nell’area.

Lo scalo – in cui le temerature nella notte sono scese a -8,4 gradi – ha consigliato ai vettori di tagliare il 15% dello schedule a causa della scarsa visibilità nella zona di Londra e in diverse aeree del Paese.



La sola British Airways, riporta Travel Mole, ha annunciato l’annullamento di oltre 80 voli, lasciando a terra oltre 10mila passeggeri.



Poche ore fa il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha diramato l’allerta gialla per fitta nebbia.