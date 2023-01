Ita Airways accompagna Papa Francesco nel viaggio apostolico in Congo e Sudan del Sud

19:29

Sarà ancora Ita Airways ad accompagnare Papa Francesco nel suo prossimo viaggio apostolico che si terrà in Congo e in Sudan del Sud. Il Santo Padre decollerà da Roma Fiumicino il prossimo 31 gennaio in direzione Kinshasa a bordo, per la prima volta, di un A350.

“Durante il viaggio apostolico – spiega la compagnia in una nota -, Sua Santità dopo la tappa nel Congo, raggiungerà anche la città di Juba, nel Sudan del Sud, con partenza il 3 febbraio alle ore 10,40 dall’Aeroporto internazionale di Kinshasa e arrivo previsto alle ore 15,00 all’Aeroporto Internazionale di Juba. Il ritorno del Santo Padre a Roma Fiumicino è previsto per il 5 febbraio alle 17,15”.



Per l’occasione Papa Francesco verrà accolto all’aeroporto di Roma dai vertici della compagnia con in testa il presidente Antonino Turicchi e l’a.d. Fabio Lazzerini. “Il supervisore delle attività di bordo – conclude la nota - sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 14 persone, 3 piloti e 11 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali”.