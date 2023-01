Wizz Air: oltre 16 milioni di passeggeri in Italia nel 2022

12:37

Sono stati oltre 16 milioni i passeggeri trasportati in Italia da Wizz Air nel corso del 2022. Una cifra che ha consentito al vettore di triplicare i livelli del 2019 grazie in particolare a un aumento della presenza sul territorio italiano.

Attualmente la compagnia aerea ha 5 basi in Italia con oltre 900 membri di equipaggio, che operano con 21 aeromobili verso 92 destinazioni. Il network di Wizz Air per, da e all'interno dell'Italia è cresciuto del 91% nel 2022, portando più di 4,5 milioni di posti aggiuntivi in vendita sul mercato.



In generale oltre 45 milioni di passeggeri hanno prenotato biglietti con Wizz Air nel 2022, il doppio rispetto al 2021 (27,1 milioni di passeggeri) e il 10% in più rispetto al 2019 (41 milioni di passeggeri).