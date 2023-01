Ryanair chiude in utile il terzo trimestre

08:00

Ryanair ha realizzato un utile di oltre 200 milioni di euro negli ultimi tre mesi dell'anno, superando la performance nel terzo trimestre pre-pandemia 2019.

In una nota ripresa da TTG Media, il vettore ha affermato che la forte domanda di viaggi durante l’ultimo semestre e poi durante il picco delle festività natalizie e di Capodanno, "ha stimolato un traffico e tariffe in aumento in tutto il mercato".



Un aumento del 24% su base annua del traffico del terzo trimestre a 38,4 milioni di passeggeri (+7% rispetto al 2019/20) e un aumento del 14% delle tariffe rispetto ai livelli pre-Covid hanno aiutato Ryanair a ottenere un utile ante tasse di 211 milioni di euro per il terzo trimestre, in aumento rispetto agli 88 milioni di euro realizzati nello stesso periodo del 2019.



Mentre Ryanair prevede che il quarto trimestre dell’anno finanziario, in chiusura al 31 marzo 2023, sarà in perdita a causa della Pasqua che cade ad aprile, l'amministratore delegato Michael O'Leary ha affermato che la compagnia aerea è buona strada per fornire un ottenere un profitto annuale al netto delle tasse maggiore rispetto a quanto previsto in precedenza.



Il traffico per l'intero anno, nel frattempo, dovrebbe chiudersi a 168 milioni di passeggeri, salvo eventuali impatti negativi generati dal Covid o dalla guerra in Ucraina.