Flybe, falliscono i tentativi di rimetterla in pista

16:55

L'extrema ratio per riportare nei cieli Flybe non ha avuto l'esito sperato. Gli amministratori della compagnia aerea hanno comunicato di aver interrotto i colloqui con i potenziali acquirenti, tra cui si ipotizzava ci fossero Luftahnsa e Air France Klm per quanto riguarda gli slot di Heathrow.

Gli amministratori hanno annunciato, come riprende ttgmedia.com, che nonostante "l'interesse significativo" non è stato possibile sviluppare una transazione "in tempi brevi". Dunque ora l'unica strada è la liquifazione dell'attività e degli asseti.



La strada della licenza temporanea si è rivelata troppo complessa da seguire; a questo si sono aggiunte le regole che impongono l'utilizzo degli slot per il mantenimento dei diritti aeroportuali.