Wizz Air sfida le legacy con il nuovo volo Roma-Abu Dhabi

di Amina D'Addario

15:40

Wizz Air espande il proprio network verso il Medio Oriente e inaugura la Roma-Abu Dhabi, rotta finora presidiata dalle compagnie di linea, capace di sviluppare su Fiumicino, fino al 2019, quasi un milione di passeggeri l’anno.

ll primo volo di Wizz Air è stato inaugurato questa mattina a Fiumicino nel corso di un evento organizzato insieme ad Adr, nel quale la low cost ungherese ha annunciato il posizionamento su Roma di quattro nuove macchine per sostenere l’ampliamento del network durante la stagione estiva.



“Il nuovo volo - ha spiegato Tamara Nikiforova, corporate communications manager del gruppo Wizz Air - avrà una frequenza giornaliera, ma è solo una delle novità che prenderanno avvio da Roma, dove avremo 11 aeromobili basati e 67 rotte in totale. In assoluto il network più esteso dall’aeroporto tra tutte le compagnie aeree che vi operano”.



Sul fronte occupazionale, Andras Rado, senior manager corporate communications Wizz Air ha invece sottolineato che la consegna dei nuovi aeromobili e l’aumento delle rotte su Roma “richiederà la ricerca di oltre 150 nuovi membri dell’equipaggio di cabina e di piloti. Quindi - ha aggiunto - continueremo a reclutare persone da inserire il prima possibile: piloti, comandanti e primi ufficiali”.