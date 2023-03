Continuità territoriale: un patto tra la Regione Sardegna e Aeroitalia sulle tariffe

11:15

Sono tre i punti che stanno alla base del patto siglato tra la Regione Sardegna e Aeroitalia in merito ai voli in continuità territoriale sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino, Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate e viceversa. In base al nuovo accordo il vettore metterà in campo tariffe agevolate anche per gli emigrati, un tetto massimo per quelle dei non residenti in Sardegna e assunzioni di ex lavoratori di Meridiana e Air Italy.

“Quello che l’Europa ci nega – sottolinea l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – lo stiamo costruendo noi, pezzo per pezzo, senza perdere di vista il nostro obiettivo finale: un modello sardo di continuità territoriale. Con il ‘price cap’ per le tariffe dei non residenti per tutto l’anno, cerchiamo di favorire il comparto turistico rendendo le nostre mete di vacanza più accessibili e competitive sui mercati nazionali e internazionali”.