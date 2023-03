Lazzerini, Ita: “Sul lungo raggio load factor al 90-95%

09:49

Mentre proseguono le trattative per arrivare alla conclusione dell’acquisizione del 40% di Ita Airways da parte di Lufthansa, per la compagnia italiana prosegue la crescita e il processo per rendere man mano più sostenibile il business in vista della summer. E buone notizie arrivano sul fronte delle prenotazioni, come ha svelato al Sole 24 Ore l’amministratore delegato Fabio Lazzerini.

Articoli di approfondimento Trasporti 08:35 Stretta su Ita-Lufthansa

Vertice Spohr-Giorgetti di Lino Vuotto Pubblicità

Secondo il manager le prenotazioni ricevute a oggi sono quasi il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno “e sono in crescita con percentuali dal 12-15% settimana su settimana”. Sull’andamento un ruolo fondamentale lo sta giocando il lungo raggio, dove Ita quest’anno potrà incrementare l’offerta e rispondere a una domanda che sul segmento rimane forte; in questo caso la compagnia sta viaggiando con un load factor che si aggira tra il 90 e il 95%.