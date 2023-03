Volotea, decollano i voli da Fco per Lourdes e Bilbao

14:20

Due nuove destinazioni per Volotea da Roma Fiumicino. Decolla infatti oggi, 31 marzo, la nuova rotta che collega lo scalo della Capitale con Lourdes, mentre domani 1 aprile prenderà il via il volo verso Lisbona.

Le due new entry consentono alla low cost di portare a 6 le destinazioni collegate per il 2023 con Roma Fiumicino, di cui una in Italia e 5 all'estero, per un totale di circa 3.000 voli e 510.000 posti in vendita



Il collegamento verso Lourdes (esclusiva di Volotea) sarà operato due volte la settimana, ogni lunedì e venerdì. Il volo verso Bilbao invece decollerà ogni martedì e sabato fino a maggio e poi ogni martedì e venerdì.



“Anno dopo anno, il settore del turismo spirituale attira un numero sempre crescente di viaggiatori": così Valeria Rebasti, country manager Italy & southeastern Europe di Volotea commenta in una nogta il lancio della rotta in partenza oggi. E aggiunge: "Con il nuovo volo per i Paesi Baschi, invece, siamo certi di fare breccia nel cuore dei passeggeri che stanno pianificando qualche giorno alla scoperta di una delle più belle regioni spagnole".