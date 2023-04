Lumiwings approda a Milano Linate: cambio di operativo per il volo su Foggia

11:36

Cambio di operativo per Lumiwings, che avvia le operazioni sullo scalo di Milano Linate. Il volo dalla Lombardia a Foggia, dal prossimo 7 maggio fino alla fine della stagione (ovvero ottobre), sarà operato ogni domenica dal city airport invece che da Malpensa, come inizialmente comunicato.

Lo schedule, come precisato in una nota di Aeroporti di Puglia, prevede dal 7 maggio fino a fine ottobre il decollo da Foggia alle 8:05 e l'arrivo a Linate alle 9:35; la partenza da Milano è invece schedulata alle 11:35, con arrivo alle 13:05.



Dal 3 giugno e sempre fino alla fine di ottobre si aggingerà al volo della domenica quello del sabato, con partenza da Foggia alle 12:45 e arrivo a Milano alle 13:45; il volo di ritorno decollerà da Linate alle 15 per arrivare a Foggia alle 16:30.