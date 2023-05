08:03

In Italia al momento è leader indiscussa per quanto riguarda il traffico passeggeri con 45,7 milioni di pax e stando alle previsioni e alle tabelle di marcia Ryanair sarebbe destinata a crescere ancora, con il traguardo dei 50 milioni possibile già quest’anno. E il suo è un dominio che riguarda anche le rotte nazionali, come emerge dall’ultimo Rapporto Enac relativo al 2022: con 14,6 milioni di pax trasportati doppia Ita Airways e surclassa easyJet e Wizz (oltre 3 milioni a testa).

Ma la leadership irlandese si interrompe nel momento in cui si vanno a prendere in considerazione le rotte più trafficate nel segmento low cost: nelle prime dieci posizioni infatti easyJet batte Ryanair per 6 a 4 e soprattutto si aggiudica i primi due posti assoluti.



La classifica

Nel dettaglio le due rotte più trafficate della low fare britannica sono la Catania-Milano e viceversa. E sempre sulla Sicilia emergono le tre successive: Catania-Roma, Milano-Palermo e Roma-Catania, tutte in carico a Ryanair. Poi ancora un poker easyJet sulle direttrici Milano-Napoli e Milano-Lamezia (e viceversa), per poi chiudere la top ten con il Roma-Palermo di Ryanair.



Una curiosità: il duopolio sulle rotte nazionale non viene rotto fino alla 26esima posizione della Cagliari-Roma di Volotea mentre Wizz Air raggiunge solo la 35esima posizione con il Verona-Catania.