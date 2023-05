Fs, partiti oggi i lavori per il passante Av di Firenze

21:00

Hanno preso il via oggi i cantieri per la realizzazione del passante Av di Firenze. Il progetto prevede la costruzione di un sottoattraversamento ferroviario della città e della nuova stazione per l’Alta velocità di Firenze Belfiore.

Presenti alla cerimonia di avvio lavori, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, l’amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane, Luigi Ferraris, e l’amministratore delegato Impresa Pizzarotti & C., Carlo Luzzatto.



Il termine dei lavori è fissato per il 2028. Rete Ferroviaria Italiana è il committente dell’opera, mentre a Italferr è stata assegnata la direzione dei lavori, per un investimento complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.