Scioperi e voli cancellati: Ryanair consegna una petizione all'Ue per difendere i sorvoli

15:33

"Protect overflights: keep Eu skies open": questo il nome della petizione presentata oggi, 31 maggio, da Ryanair all'ufficio della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il documento, che come sottolineato dalla stessa compagnia riporta le firme di 1,1 milioni di passeggeri, fa riferimento a un tema sollevato più volte da Ryanair, ovvero gli effetti sui voli europei degli scioperi dei controllori di volo, che compromettono non solo i collegamenti sulla meta ma anche i sorvoli.

Il riferimento in particolare è alle proteste in Francia: "Nei primi 5 mesi del 2023, ci sono stati 57 giorni di sciopero da parte dei controllori di volo francesi (10 volte di più rispetto al 2022) - si legge nella nota Ryanair - che hanno costretto le compagnie aeree a cancellare in modo sproporzionato migliaia di sorvoli dell'Ue da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda". Il tutto mentre la Francia poteva far ricorso alle regole sui servizi minimi per proteggere i voli nazionali e a corto raggio; ma, secondo il vettore, questa mossa si andava a ripercuotere sostanzialmente sui sorvoli.



"La Francia (e tutti gli altri stati dell'Ue) - prosegue la nota - dovrebbero copiare l'esempio di Spagna, Italia e Grecia, che utilizzano tutte le leggi sul servizio minimo per proteggere i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo". Una scelta che, secondo Ryanair, dovrebbe avvenire anche eventualmente a scapito dei voli nazionali.



Nel documento, la low cost chiede alla Commissione europea, sotto la guida di Ursula von der Leyen di rispettare il diritto di sciopero ma "proteggere il 100% dei sorvoli (come in Grecia, Italia e Spagna) durante gli scioperi dei controllori di volo nazionali"; inoltre "se gli scioperi Atc richiedono cancellazioni", chiede "che vengano assegnate ai voli nazionali/a corto raggio da/per lo Stato interessato". E ancora, di "applicare l'arbitrato vincolante per le controversie dei controllori di volo prima dello sciopero" e "richiedere un preavviso di 21 giorni per lo sciopero". Infine, il documento sollecita di definire "un preavviso di 72 ore sulla partecipazione dei dipendenti agli scioperi dei controllori di volo per ridurre al minimo i disagi dei passeggeri".



Il ceo di Ryanair Michael O'Leary commenta: "Oggi, a sole 10 settimane da quando abbiamo lanciato la nostra petizione 'Protect overflights: keep Eu skies open', abbiamo raccolto oltre 1,1 milioni di firme di cittadini europei che chiedono alla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen di proteggere i sorvoli durante i ripetuti scioperi dei controllori di volo. È inaccettabile che gli scioperi dei controllori di volo possano comportare la cancellazione di migliaia di voli passeggeri dell'Ue".