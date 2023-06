12:56

Prosegue il calo del prezzo del fuel su base mensile, anche se la tendenza delle ultime settimane segna un lieve rialzo.

La media per tonnellata metrica a maggio, come rilevano i dati Fto, si attesta comunque a 722,32 dollari, contro i 783,08 di aprile, pari a un calo del 7,8%. Per il secondo mese consecutivo, dunque, si mantiene sotto la soglia degli 800 dollari.



Il mese si è comunque chiuso a quota 726,78 dollari, mentre era partito a 717,48, segnando una lieve tendenza al rialzo.