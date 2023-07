09:37

La bolla del caro voli, che i professionisti del turismo denunciano ormai da diversi mesi, è finalmente scoppiata anche a livello governativo.

Il Garante per la sorveglianza sui prezzi, Benedetto Mineo, su indicazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha deciso infatti di convocare per domani, martedì 4 luglio, i rappresentati delle principali compagnie aeree che effettuano voli sulle tratte nazionali per capire costa sta succedendo e quali contromisure si possono adottare.



L’incremento delle domanda a fronte di una minore disponibilità di offerta, l’aumento generalizzato dei costi e il peso dell’inflazione sono alcune delle cause scatenanti dell’incremento dei prezzi del volato, che spesso sfiora un +50%.



Obiettivi

Gli incontri, spiega una nota del ministero, consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all'immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli.