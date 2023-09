09:45

Tra Ita Airways e Alitalia non vi è continuità. A sancirlo è una norma approvata ieri dal Consiglio dei ministri, in seguito alle sentenze che hanno disposto il reintegro nel nuovo vettore degli ex dipendenti di Az. Sentenze che fanno leva proprio sul tema della discontinuità tra i due vettori, fattore cruciale per la futura operazione con Lufthansa. E per i giudici del Lavoro questa discontinuità al momento non ci sarebbe.

“Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e Ita-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica – si legge in una nota del Cdm -, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a Ita vi sia continuità fra le due aziende”.