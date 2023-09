Vendita di Tap: Lufthansa, Af-Klm e il gruppo Iag confermano l'interesse

12:52

Dopo il Gruppo Iag, anche la tedesca Lufthansa conferma ufficialmente l’intenzione di entrare in campo nel processo di vendita di Tap Air Portugal. E nella gara non mancherà Air France-Klm, che già da tempo non ha fatto mistero di guardare al vettore portoghese per ampliare il raggio d’azione su Africa e Americhe.

Pubblicità

Il Governo portoghese si prepara intanto ad ufficializzare formalmente la privatizzazione, con la messa in vendita di una quota di maggioranza che consenta allo Stato di mantenere la presenza nel Capitale.



E la compagnia sembra appunto fare gola a tutti i big del Vecchio Continente, con l’unica eccezione delle low cost, intenzionate a proseguire autonomamente sul loro percorso di crescita. In attesa di passi formali, ieri sono arrivate comunque due prese di posizione, prima da parte del gruppo tedesco, che tramite un portavoce ha confermato di guardare con attenzione a Tap, e poi dal gruppo franco-olandese, in questo caso per bocca dello stesso ceo Benjamin Smith: “Siamo ancora interessati a Tap Air e ci stiamo preparando. Abbiamo già scelto lo studio legale e l’agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni”.