È disponibile sul sito dell’Enac l’elenco dei voli garantiti venerdì 24 novembre, giornata in cui è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto aereo su scala nazionale. L’agitazione è stata indetta dalla sigla sindacale Cub.

Oltre ai servizi programmati nelle fasce di garanzia – dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 – saranno garantiti i seguenti voli seguenti voli di collegamento con le isole:



EJU 3583 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 3584 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC)

EJU 3968 COMISO (LICB) MALPENSA (LIMC)

EJU 4103 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4104 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

RYR 4561 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

RYR 4562 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

RYR 7998 PISA (LIRP) ALGHERO (LIEA)

RYR 7999 ALGHERO (LIEA) PISA (LIRP)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)



Saranno inoltre assicurate le partenze di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso.



Voli intercontinentali

Per quanto riguarda i voli intercontinentali saranno garantiti i seguenti servizi:



Medio Oriente

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 894 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

MEA 235 FIUMICINO (LIRF) MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 5081 BOLOGNA (LIPE) AMMAN (OJAI)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

MSC 804 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ABY 713 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)



Nord America

ITY 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

DAL 185 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTRÉAL (CYUL)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEWARK (KEWR)

AAL 719 FIUMICINO (LIRF) PHILADELPHIA (KPHL)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AMX 71 FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

ARG 1141 FIUMICINO (LIRF) BUENOS AIRES (SAEZ)



Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)



Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) FIUMICINO (LIRF) LA ROMANA (MDLR)



Sub area Sud Est Asiatico

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

UZB 256 MALPENSA (LIMC) URGENCH (UTNU) TASHKENT (UTTT)

CAL 76 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)



Sub area Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)