09:39

Arriva lo stop ai voli di Ita Airways da Malpensa, con la definitiva cancellazione del volo per New York dal prossimo 8 gennaio 2024. L’abbandono progressivo di Malpensa da parte del vettore è iniziato da parecchio, ed ora con l’addio a quest’ultimo collegamento si chiude definitivamente un pezzo di storia.

Secondo quanto riporta il Corriere.it, sono circa 7.000 i passeggeri che già avevano prenotato il volo: per loro la compagnia propone due soluzioni: una è la riprotezione su un altro volo Ita con scalo a Roma Fiumicino, l’altra è il rimborso integrale del biglietto.



Lo stop arriva per la forte concorrenza sulla rotta da parte di altri vettori dall’aeroporto di Malpensa e, appunto, per la decisione di Ita di abbandonare lo scalo a favore invece del city airport di Linate, dove la compagnia detiene il 60% degli slot disponibili.