Trenord, tornano i Treni della neve: corse verso le mete dello sci e i Mercatini di Natale di Trento

12:16

Tornano i Treni della neve di Trenord. La società ferroviaria riattiva i convogli per raggiungere le mete invernali e visitare i Mercatini di Natale di Trento.



Per gli sciatori, la proposta treno+navetta+skipass, si arricchisce con nuove destinazioni: ad Aprica&Corteno e Valmalenco si aggiungono infatti Madesimo, Domobianca e Piani di Bobbio.

I pacchetti sono realizzati in partnership con Snowit, piattaforma che aggrega tutti i servizi legati alla montagna e agli sport invernali; e sono personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi come lezioni di sci e noleggio attrezzatura.



Per chi ama l’atmosfera natalizia dei Mercatini, Trenord organizza sabato 9 dicembre una corsa andata e ritorno da Milano a Trento, con fermate a Treviglio e Brescia che consentirà di trascorrere l’intera giornata tra le bancarelle.



Il ticket andata/ritorno verso il Mercatino è acquistabile online sul sito di Trenord.



La corsa di andata partirà da Milano Porta Garibaldi alle ore 8.13 e arriverà alle ore 11.19 in stazione a Trento, a soli 5 minuti a piedi dal centro storico che ospita il Mercatino. Sono previste fermate intermedie a Milano Lambrate, Treviglio e Brescia.



Per il rientro la corsa partirà da Trento alle ore 16.25, per arrivare a destinazione a Milano Porta Garibaldi alle ore 20.00.



Il biglietto include anche un viaggio di andata e ritorno su tutti i treni Trenord, ad esclusione del Malpensa Express, da qualsiasi stazione della Lombardia a una delle stazioni di fermata del treno speciale.