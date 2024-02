Turkish aumenta le frequenze da e per l’Italia dal 31 marzo

11:28

A partire dal prossimo 31 marzo Turkish Airlines lancia una serie di nuove frequenze sulle rotte dall’Italia per Istanbul, in particolare dagli aeroporti di Bologna, Bari, Palermo e Napoli.

L'aumento delle frequenze dei voli è dovuto alla crescente domanda di viaggi aerei e all’impegno di Turkish Airlines nel migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Con questa iniziativa, la compagnia vuole espandere continuamente la sua rete di voli come una delle tappe più significative del suo piano di crescita. Turkish Airlines opererà 136 voli per un totale di 8 destinazioni nel Paese.



Nel dettaglio, i voli Istanbul - Bologna e Bologna -Istanbul passeranno da 18 a 21 frequenze settimanali, i voli Istanbul - Bari e Bari-Istanbul aumenteranno da 5 a 7 frequenze, i voli Istanbul - Palermo e Palermo - Istanbul passeranno da 4 a 6 frequenze e i voli Istanbul - Napoli e Napoli - Istanbul passeranno da 12 a 18 frequenze settimanali a partire dal 31 marzo 2024.



Inoltre, l'accordo firmato tra Turkish Airlines e ITA Airways, in vigore da luglio 2023, offre una maggiore flessibilità in termini di scelte di volo tra la Turchia e l'Italia e fornisce servizi migliori ai clienti di entrambe le compagnie.