Land of Fashion: “A TTG per rilanciare il business”

08:00

Sono numerose le novità che i cinque Village di Land of Fashion illustrerà alla filiera del turismo durante TTG Travel Experience. Il Franciacorta Village, ad esempio, ha ampliato la propria offerta di shopping con brand del calibro di Blumarine, Desigual, Jack & Jones, Bellwood, Aigner, Moreschi e Bric’s. Di prossima apertura anche lo store Facis. Offeta ampliata anche al Valdichiana Village, dove aprirà presto un Christmas Store.

Il Mantova Village, invece, presenta il suo nuovo volto ‘upstanding’ che prevede, tra le altre novità, un restyling architettonico, installazioni glamour, aree dedicate alla clientela con proposte di servizi premium. Nel Village sono presenti, ora, una Business Lounge con iPad a disposizione, una Relax area Dolcevita in cui poter svolgere incontri di lavoro e un servizio Conciergerie.

“Per noi - sostiene Luca Zaccomer, direttore marketing Land of Fashion (nella foto) - partecipare a questo appuntamento è sicuramente molto importante, a livello strategico. Riteniamo che la possibilità di incontrare, di persona, agenzie di viaggi, partner e operatori del comparto turistico sia un’occasione da non perdere, per rilanciare al meglio il business e creare delle nuove, proficue sinergie”.



Gli accordi con il travel

Proseguendo nella carrellata di novità il Palmanova Village quest’anno ha registrato una vera impennata di arrivi da mercati esteri quali Austria e Germania. I numeri hanno registrato un incremento del 100% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma soprattutto una crescita a doppia cifra rispetto a luglio 2019. Il Village ha appena siglato una partnership con le Ferrovie Slovene, grazie all’intermediazione di Hubsolute: l’accordo prevede la brandizzazione di 1,2 milioni di biglietti ferroviari, spazi sulle carrozze del treno e banner pubblicitari sul sito ufficiale delle Ferrovie Slovene e sui loro profili social.



Anche il Puglia Village già durante l’estate ha messo in atto strategie e azioni di partenariato con operatori turistici locali, strutture ricettive, dmc e organizzatori di eventi, così da contribuire sempre più allo sviluppo turistico integrato del territorio, e proseguirà su questa linea strategica anche nei prossimi mesi.