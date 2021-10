SIA e SUN, ritorno al futuro

13:27

Full immersion nel design, nel comfort, nella fantasia, nel relax. SIA Hospitality Design torna in presenza per la sua 70esima edizione. Il Salone di IEG dedicato al mondo dell'hotellerie si ripresenta a Fiera di Rimini, in concomitanza con TTG Travel Experience e SUN Beach & Outdoor Style, nella sua piena formula di spazio espositivo di ambienti e arredi delle aziende e delle firme del design per l'hospitality, e con nuovi cluster: mobilità sostenibile, lusso, tecnologie e servizi per extralberghiero e outdoor.

La nuova sensibilità

SIA raccoglie la nuova sensibilità dei viaggiatori, ispirando operatori turistici e designer, per rendere protagonista l'innovazione, quella delle maggiori firme dell'architettura made in Italy che hanno sviluppato i loro concept, con colori naturali e forme geometriche, materiali naturali e soluzioni tecnologiche capaci di creare ambienti funzionali, liberi, accoglienti.



"SIA Hospitality Design è diventato un appuntamento imperdibile per il mondo dell'ospitalità - afferma Gloria Armiri, group exhibition manager divisione turismo e ospitalità di Italian Exhibition Group -. Accoglie la parte più tradizionale dell'alberghiero, ma anche l'extralberghiero e l'open air. Per questa edizione abbiamo pensato di offrire agli operatori preziose ispirazioni attraverso una serie di mostre progettate in collaborazione con alcuni dei più importati studi di architettura specializzati nel settore dell'accoglienza. Inoltre, nelle Arene si alternano convegni che illustrano gli scenari futuri e i trend di settore".



Le mostre

Rilevante la partecipazione dei buyer internazionali che, oltre agli appuntamenti con gli espositori, hanno la possibilità di visitare le quattro mostre allestite a SIA 2021. 'Rooms' ospita sei mock-up di camere d'albergo, riunendo gli architetti più innovativi del design made in Italy per l'hotellerie, tra suggestioni e idee creative. La mostra 'Outdoor', invece, rinsalda il legame tra design e natura. E ancora, Hotel in Motion, a cura di Wellness 7.0, che si snoda come una scacchiera di suite, spa e spazi esterni, con trainer virtuali per l'attività fisica in camera. E poi 'Bloom Spa to Reborn' è lo spazio espositivo benessere curato dall'architetto Simone Micheli, uno spazio pensato per tranquillizzare l'animo e rilassare il corpo.



L'aria buona dell'open air

Cottage multitasking, soffici lettini luxury da spiaggia, piscine, parchi galleggianti, giochi dalle infinite tinte e forme per miniclub e fun kids... Negli spazi dei padiglioni dedicati a SUN Beach&Outdoor Style si respira l'aria buona dell'open air, un elemento quanto mai desiderato in tempi di pandemia. Le aziende specializzate esibiscono il meglio della nuova produzione, a cominciare dalle installazioni realizzate sulla piscina centrale del quartiere fieristico.



Forte il focus sul trend più contemporaneo, il glamping, di cui SUN è un vero portabandiera. Le outdoor experience diventano sempre più originali e soprattutto green, e le novità presentate al Salone inneggiano allo stupore, al fascino dell'eco-resort. Un lifestyle che trova tante interpretazioni, ma anche curiosità, ed è per questo che SUN 2021 ospita 'Glamping Reminiscences', la mostra curata dall'architetto Alberto Zanetta, che racconta le opposte esperienze di glamping nei Paesi del Nord e in quelli caldi del Sud: attraverso atmosfere immaginifiche e arredi sostenibili, tutto diventa paesaggio da vivere.