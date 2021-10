08:03

C’è stata tanta Italia nei padiglioni e negli appuntamenti dell’ultimo TTG Travel Experience. In una fotogallery su TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online le principali proposte di regioni e territori presentate alla Fiera di Rimini

Regioni ed enti locali non hanno quindi rinunciato a vivere da protagonisti la tre giorni riminese, provando a proporre al mercato del turismo organizzato le loro nuove iniziative.



In una fotogallery su TTG Report 2021 le principali proposte delle Regioni e dei territori presentate alla Fiera di Rimini.