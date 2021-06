Se il turismo diventa un pentagramma. E fa battere il cuore

10:25

Un amico regista mi ha raccontato una volta di riuscire a costruire storie per il cinema solo nei luoghi che gli fanno battere il cuore. In un attimo ha svelato un arcano che indagavo da anni: perché nella comunicazione di viaggio esistono narrazioni coinvolgenti e altre respingenti? Perché pochissime sono capaci di catapultarci nell’altrove mentre tantissime, sebbene formalmente impeccabili, ci tengono irrimediabilmente incatenati al qui e ora?

Lo snodo cruciale sta evidentemente lì, nel battito del cuore. Per arrivare a toccare le corde dell’anima di chi ascolta, chi racconta deve essere in totale connessione con lo spirito dei luoghi. Cosa non da poco. E non da tutti.

Senza dubbio, una categoria in questo maestra è quella degli artisti, come ben ricorda Martha Friel nel suo nuovo libro dedicato a Spettacolo dal vivo e Turismo. Tra i tanti vantaggi di una possibile cooperazione tra i due comparti, Friel segnala proprio come chi pratica le arti dello spettacolo possa “svolgere la funzione di interprete di un luogo selezionandone e riproponendone in modo inedito porzioni fisiche e significati”. Qualcuno, insomma, che piombi sul tavolo a sparigliare le carte, presentando un gioco nuovo. E raffigurando spazi dell’anima prima ancora che della geografia, capaci di fare innamorare prima ancora che incuriosire.

“Accade – scrive Friel - quando gli artisti dello spettacolo sono impegnati in processi di riqualificazione urbana o di rivitalizzazione di aree degradate, o ancora, sono partner di progetti per la valorizzazione di particolari siti di interesse storico e culturale come ville, castelli, aree archeologiche o musei, ma anche singoli monumenti e opere d’arte”. Gli esempi concreti ci sono, basta scovarli, analizzarli e farne tesoro. Per evidenti questioni di spazio nei cito solo tre, di genere diverso, per una rapidissima panoramica delle possibili modalità narrative. Il primo è Hauser che suona solo davanti alle cascate croate di Krka. Senza dubbio la sua performance convince più di mille descrizioni asettiche infarcite di ‘scorci mozzafiato sulla natura incontaminata’ di cui inspiegabilmente ancora traboccano le brochure in ogni angolo di mondo. Osservare e ascoltare per credere.

Sebbene dichiaratamente commissionata, anche la composizione Ya Salam Ya Dubai risuona più schietta e incisiva dei tanti video promozionali corredati dagli immancabili crescendo sonori precotti e disponibili a manciate sulla rete. Per questo specifico lavoro il territorio si è affidato all’icona della musica araba Rashed AlMajid e al pluripremiato produttore RedOne. Nel suo genere, un caso da annotare.

Infine c’è la Taranto raccontata da Diodato nelle Storie di un’Altra Estate, con i delfini tornati a danzare in mare grazie all’importante progetto della Jonian Dolphin Conservation e i nuovi centri di formazione cinematografica nati con il contributo di Michele Riondino, il “giovane Montalbano” per intenderci. Impossibile non cascarci dentro.

Potere delle immagini? Certamente. E indubbiamente anche potere della musica. Ma soprattutto potere di uno sforzo creativo autentico e profondo, capace di assorbire, elaborare e trasformare l’ordinario in straordinario. Frutto di giornate trascorse a frugare fra note e parole, per trovare le più giuste per quella storia lì. Senza lasciare nulla al caso, con perizia certosina. Seguendo solo il battito del cuore.

*Martha Friel è ricercatrice di Economia e Gestione delle imprese all’Università IULM di Milano, dove insegna economia e management della cultura e del turismo.