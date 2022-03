Maria Teresa Ruta e l'arte di scambiare gli abiti in viaggio

di Paola Trotta

Conduttrice televisiva, giornalista, scrittrice e viaggiatrice doc. È Maria Teresa Ruta che ha mostrato la sua passione per i viaggi al reality “Pechino Express 2018”, vinto in coppia con Patrizia Rossetti attraversando tutta l'Africa.

Ama immergersi nella cultura dei luoghi tanto da scambiare i suoi abiti con la gente del posto e ora, dopo aver sofferto lo stop pandemico, mira a volare in Grecia e Australia.



Che tipologia di viaggiatrice è?

Sono sicuramente avventurosa e lo ha visto chi mi ha seguito a Pechino Express. Sono una viaggiatrice che vuole scoprire, dedicandomi anche ad un po' di relax, soprattutto nei posti di mare.



Quando ritornerà a viaggiare secondo i suoi standard, quali sono le prime mete dove vorrebbe andare?

Stando vicini voglio tornare subito in Grecia, quelli lontani in Australia perché è da tempo che rinvio questo viaggio e ho il terrore che arrivi una nuova pandemia e restare nuovamente bloccata. Poi le mie mete ideali sono terre come il Messico, per esempio, mix perfetto tra scoperta, cultura, cucina, archeologia e mare. Ma anche la Birmania, l'Ecuador, l'America del Nord, la Lituania. In Italia prediligo il Sud soprattutto la Campania, la Puglia, la Sicilia. Durante la pandemia la cosa che più mi è mancata è stato viaggiare, mi sono sentita limitata, non ce la faccio ad andare su Google e guardare il mondo così, attraverso lo schermo, io voglio proprio conoscere, sentire i profumi, i sapori, soprattutto del pane, ovunque vado è la prima cosa che assaggio.



Che rapporto ha con le valigie?

Ultimamente ho imparato sempre di più a portare delle valigie semi vuote, con abiti che magari possono essere intercambiabili e con abiti che possono piacere alle persone del luogo per poi scambiarli. Per esempio mi sono sposata con molti riti, il telo Masai che avevo preso la prima volta che andai in Kenya nel 1981. Poi l'abito da sposa che ho usato nel rito Maya, giallo il colore con cui prevalentemente si sposano le donne in Messico.