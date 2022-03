Vittoria Schisano e la passione per l'Italia

di Paola Trotta

14:01

Ha viaggiato tanto ma la sua meta del cuore resta sempre l’Italia. L’attrice Vittoria Schisano, dopo aver incantato il pubblico di Rai 1 a Ballando con le stelle 2020, ha appena finito di girare un film, sta lavorando al suo secondo libro e la vedremo presto nuovamente al cinema. Intanto programma i suoi viaggi tra comodità e romanticismo e la valigia organizzata scientificamente.

Dopo lo stop pandemico si ritorna a viaggiare. Quali sono i suoi prossimi viaggi?

Si ritorna viaggiare, che è come ritornare a vivere. Sicuramente Italia, perché ho ancora qualche renitenza ad allontanarmi troppo. Le mie prossime mete sono la Toscana, la costiera amalfitana, Capri e Ischia che per me è come tornare a casa essendo campana. Ritornerò a Cefalù che ho scoperto l’anno scorso e me ne sono innamorata, mentre a giugno farò un viaggio a Formentera con amici e il mio compagno.



Quando non viaggia per lavoro che genere di viaggiatrice è?

Preferisco relax, comodità e cultura, viaggiare in macchina e portare con me tutto quello di cui ho bisogno e ogni volta che arrivo in hotel, essendo una maniaca dell’ordine, disfo immediatamente la valigia e sistemo tutto. Il mio fidanzato invece è più avventuroso infatti mi ha proposto un viaggio on the road su una casa su ruote per un mese intero, cosa molto romantica ma mi sembra un po’ troppo, mentre per un weekend sì. Generalmente mi organizzo viaggi da sola con consigli di amici esperti che sono già stati in determinate mete dove voglio andare, ma valuto tutto.



Il viaggio più bello della tua vita o la città che porti nel cuore?

Ho viaggiato davvero tanto però il posto del cuore è vicino, la Sicilia. Me ne sono innamorata durante un viaggio con il mio compagno, una vacanza molto romantica. Mi piacciono i viaggi intimi, lontani dal caos dove trovare pace e staccare da tutto. Le vacanze sono vacanze.



Che rapporto ha con le valigie? Amore o odio?

Prima le amavo, ora un po' meno visto che devo fare le mie ma anche quella del mio compagno, considerando che sono maniaca dell’ordine e nella valigia piego e sistemo tutto perfettamente in maniera scientifica. Trovo pace solo quando ogni cosa è al suo posto.