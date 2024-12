Diamond Tech tra AI ed esperienza umana: l’intelligenza ibrida al servizio degli hotel

Diamond Tech, parte del gruppo LVG, punta a rivoluzionare il settore alberghiero con l’intelligenza ibrida, combinando AI ed esperienza umana per migliorare le performance degli hotel.

Il cuore dell’innovazione è Diamonds Hub, un software basato sul metodo proprietario Performance Framework, che integra processi chiave come revenue management, cost control, brand reputation, quality management e formazione digitalizzata. Diamond Tech supporta oltre 130 hotel, gestisce 1.090.000 room nights all’anno per un fatturato di 105 milioni di euro e analizza oltre 3.000.000 di recensioni certificate.

Opera in tre fasi. alert (rileva micro-criticità operative), focus (analizza dati in modo strategico), effetto (valuta l’impatto delle azioni per migliorare le performance). Tra le innovazioni, Francis AI supporta il personale con analisi personalizzate, mentre strumenti di micro-learning favoriscono lo sviluppo delle competenze. L’obiettivo è diventare il punto di riferimento per l’hospitality moderna, ridefinendo gli standard del settore con un approccio scientifico e innovativo.