Ognuno ha una personale immagine fantascientifica del mondo del futuro, che deriva da un libro o un film. Spesso questa include una modalità di spostamento immediata e solitaria, niente code, niente sedili scomodi, davvero un sogno. Se realmente la tecnologia ci porterà a questo risultato in tempi brevi non lo sappiamo, ma nel prossimo TTG Innovation in uscita il 9 febbraio tracciamo un quadro dei temi che influenzeranno i trasporti, la distribuzione turistica e il mondo dell’hotellerie, grazie a interviste autorevoli e alle previsioni di chi conosce il settore del travel.

L’industria del turismo sta attraversando una trasformazione strutturale che riguarda modelli di business, processi operativi e relazione con il viaggiatore. La questione non è più se l’innovazione - e la tecnologia - cambierà il turismo, ma come governarne l’impatto senza compromettere autenticità e valore umano.

I temi del prossimo TTG Innovation

L’amica-nemica intelligenza artificiale è pronta, dicono in molti, a spazzare via la mediocrità, ad aiutarci nei compiti gravosi e a leggere i dati per meglio gestire i processi e le decisioni aziendali. Questa tecnologia non è più solo uno strumento ma un’infrastruttura invisibile di ogni esperienza.

Personalizzare al massimo i servizi, segmentare meglio la clientela e fare proposte sempre più mirate e data-driven: sia il settore hotellerie che quello dei tour operator e del canale agenzie hanno raccontato a TTG Innovation come l’IA li stia guidando sul mercato. Siamo ancora lontani dalle pubblicità che ci “leggono” al volo personalizzandosi al nostro passaggio come in “Minority Report”, e, confermano gli addetti ai lavori, il fattore umano e la connessione empatica rimangono imprescindibili per capire il cliente. Di pari passo, però, deve andare l’innovazione di prodotto. Se cambiano le generazioni, i desideri, le aspettative, così deve evolversi anche l’offerta, e il settore crociere è in prima linea per mettersi in gioco in questa evoluzione.

Dopo un anno di arrivi e presenze eccezionali, abbiamo indagato con i territori regionali su come l’IA li stia aiutando nel governare i flussi turistici, perché sempre più, anche nel futuro, gestire il sovraffollamento diventerà prioritario, a vantaggio dei turisti e dei locali.

In ambito trasporto aereo, i nodi principali della supply chain e delle nuove tecnologie prendono sempre maggiore spazio negli investimenti, sia delle compagnie che degli aeroporti. Tuttavia, le potenzialità delle tecnologie rimangono spesso sotto sfruttate a causa di limiti di filiera o di altro genere (si pensi alla privacy rispetto alla questione della biometria per il riconoscimento).

Rimane comunque interessante esplorare i mondi futuribili, e lo faremo su TTG Innovation insieme alle startup più promettenti del mondo del travel, con un’analisi sullo stato dei vertiporti, un affondo sulle novità nei pagamenti (sì, anche tramite criptovalute) e un’indagine sull’evoluzione della traduzione simultanea multilingue (il turismo smetterà di essere il settore dove serve “parlare le lingue”?).