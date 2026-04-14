Le Fs investono in Niulinx, spin-off del Polimi per la guida autonoma

Il Gruppo FS entra nel venture capital e debutta nell’operazione da 38 milioni di euro che sostiene Niulinx, spin-off del Politecnico di Milano attivo nella guida autonoma. Si tratta della più rilevante operazione in Italia nel settore, guidata da A2A e CDP Venture Capital, con l’ingresso di partner industriali e finanziari.

Per FS è un passaggio strategico “l’obiettivo è accelerare l’innovazione nella mobilità e contribuire alla crescita di un player europeo. La guida autonoma è una traiettoria chiave”, spiega Massimiliano Garri, Chief Technology, Innovation e Digital Gruppo FS, sottolineando il valore delle competenze e della sicurezza. Il mercato globale supera i 50 miliardi di dollari e punta a 300 miliardi entro il 2035.

Niulinx sviluppa tecnologie complete per veicoli senza conducente e avvia l’omologazione europea. Il piano prevede crescita del team e sviluppo nei principali mercati UE.