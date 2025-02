Il saldo delle nuove idee in Italia, nel mondo travel, mostra un Paese che procede a ritmo un po’ lento. Così lo racconta Giulia Trombin, presidente dell’associazione Startup Turismo: “Idee ce ne sono, ma il mercato è stabile - spiega Trombin -. Non c’è molto ricambio rispetto ad altri Paesi, come la Spagna, che è la nazione dove c’è più fermento. Nel turismo, in particolare, sembra non ci sia voglia da parte delle aziende tradizionali di dialogare con il nostro mondo. Un rapporto che porterebbe al lancio di moltissime novità e che porterebbe soluzioni innovative alle imprese”.

TTG Italia ha dedicato, sul numero di TTG Innovation disponibile sulla nostra digital edition, un focus approfondito sul mondo delle startup italiane che lavorano con il travel e sulle novità più significative dell’ultimo periodo.

L’universo startup si sta concentrando sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale, che è l’araba fenice delle aziende del turismo: c’è, ma nessuno la usa concretamente e sfruttandone tutte le potenzialità, perché mancano competenze e serve ancora molta ricerca.

Altro filone è quello delle esperienze. “Oggi il lavoro si orienta soprattutto sull’attenzione al mondo delle differenze, su nicchie verticali di bisogni, alle quali le nostre aziende rispondono in modo per personalizzato” conclude Trombin.

TTG ha voluto raccontare alcune delle proposte più suggestive e interessanti.

Si va da Hotiday, il primo hotel decentralizzato al mondo a Tribyou Your Places, un tour operator digitale che nasce con l’idea di aiutare i borghi italiani ad avere non solo turisti, ma cittadini temporanei. E ancora SenseCatch, che si dedica all’analisi e la misurazione delle emozioni e dei comportamenti attraverso strumenti tecnologici e metodologie di neuroscienza e Mycia, pmi innovativa che permetta a chi ha disturbi alimentari, allergie o anche solo preferenze di crearsi una carta d’identità alimentare con cui viaggiare in serenità.

