Abercrombie & Kent svela la sua nuova identità

Abercrombie & Kent ha appena presentato un restyling completo della sua brand identity, fondendo la tradizione di t.o. votato all’avventura con un’estetica elegante e raffinata.

La nuova veste rende omaggio alla visione originale del fondatore Geoffrey Kent, che ha guidato A&K sin dalla sua fondazione nel 1962, ridefinendo il significato di esplorare il mondo con stile. Il nuovo slogan dell’azienda, ‘Life, Well-Travelled’, riflette sia la natura trasformativa del viaggio, in cui creiamo i nostri ricordi più cari, sia l’idea che viaggiare con A&K significhi sempre viaggiare in modo ineguagliabile.

“Entrando a far parte di A&K, sono diventato subito catturato dalla filosofia di Geoffrey Kent e dal suo ethos di ‘avventura di giorno, lusso di notte’ - ha affermato in un intervento riportato da Travelpulse Peter Chipchase, chief marketing pfficer di A&K Travel Group -. Al centro del dna del marchio c’è questo spirito originale di avventura e scoperta, realizzato in un modo elevato e curato. ‘Life, Well-Travelled’ riguarda lo sblocco di un mondo di possibilità impossibili “.

Il team globale di journey designer dell’azienda sta ora progettando e curando una nuova collezione di avventure rivoluzionarie ed esperienze esclusive che stabiliscono un nuovo punto di riferimento per i viaggi di lusso esperienziali.

Il nuovo slogan di A&K prende vita con un’identità visiva aggiornata, creata in collaborazione con l’agenzia di design newyorkese King & Partners. Al centro, ispirato all’intramontabile bussola, c’è un monogramma moderno che simboleggia il viaggio e la scoperta. Il nuovo design presenta linee pulite che evocano direzione, movimento ed esplorazione senza limiti. Più di un semplice logo, il monogramma funge da invito e da bussola che guida la strada verso avventure indimenticabili.

Il restyling del marchio A&K introduce una nuova presenza digitale consolidata. Ciò include un approccio semplificato su tutte le piattaforme, con un sito web unificato e canali social media coesi.

I membri senior del team portano una preziosa esperienza da marchi di ospitalità di lusso come Belmond e Soho House, così come giganti dello stile di vita come LVMH, De Beers, Bally e L’Oréal.

Un altro punto forte del rebranding è l’evoluzione di Sanctuary Retreats in A&K Sanctuary. Questo portafoglio di campi safari, lodge e battelli fluviali di fascia alta è nel mezzo di un periodo di sviluppo e trasformazione, tra cui ricostruzioni, nuove costruzioni e il debutto del primo battello fluviale di A&K in Perù.

Per ispirare ulteriormente i viaggiatori, A&K sta anche lanciando una nuova rivista insieme al restyling del marchio, chiamata ‘Souvenir’”. Ispirata dalla capacità dei ricordi di evocare preziosi ricordi di viaggio, questa pubblicazione presenterà storie di alcuni degli scrittori e fotografi di viaggio più acclamati al mondo.