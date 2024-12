Varietà e trasversalità: l’attività futura di African Explorer e World Explorer si svilupperà lungo queste due direttrici.

Il gruppo ha infatti presentato una programmazione 2025 che vedrà, oltre alle storiche destinazioni dell’Africa subsahariana e a quelle in Estremo Oriente, interessanti novità, tra cui i tour in Tunisia, un’ampia offerta overland e nuovi itinerari in destinazioni collaudate come Kenya e Tanzania. Grandi novità anche nella Penisola Arabica, con le nuove rotte World Explorer in Oman e Arabia Saudita.

In dettaglio, African Explorer presenta per il 2025 una proposta più ampia, racchiusa in un catalogo che unisce alle storiche destinazioni subsahariane (su tutte, Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, che si riconfermano di anno in anno tra le preferite della clientela) nuovi viaggi, anche in esclusiva, in Paesi fino ad oggi ai margini dei radar del gruppo. Tra le destinazioni in portfolio compare la Tunisia, che va ad affiancare Marocco ed Egitto tra i Paesi dell’Africa mediterranea proposti dal t.o.

“Si tratta di una regione sulla quale stiamo puntando molto negli ultimi anni, nonostante non rientri tra le nostre destinazioni core – spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer –. Ci sono ampi margini di crescita e siamo convinti che il nostro approccio explorer all’idea di viaggio, che tante soddisfazioni continua a darci per l’Africa subsahariana, possa sposarsi anche con Egitto, Tunisia e Marocco”. Sono già online, sul sito le nuove partenze per la Tunisia, proposta sia per viaggi individuali che per i tour di piccoli gruppi. In esclusiva African Explorer, invece, il tour di gruppo Tunisia Explorer.

Rinnovata anche la programmazione di destinazioni storiche come Kenya e Tanzania, in nuovi tour pensati tanto per il segmento wedding, quanto per i viaggi con estensione mare. Nuove estensioni anche per Sudafrica e Namibia. Per quanto riguarda il Madagascar, dopo il successo della scorsa estate, saranno rilanciate le partenze speciali con due itinerari in esclusiva.

Fra le novità introdotte dal 20’25, le partenze Overland, che coinvolgeranno in particolare Namibia e Botswana, proposti in una chiave più lenta, rilassata e a contatto con la cultura locale.

“Millennials e Gen Z, segmenti di pubblico in forte crescita, ricercano esperienze autentiche e a diretto contatto con la natura - chiarisce Simonetti -. Intendiamo intercettare con queste nuove partenze più agili i viaggiatori più giovani, per i quali è determinante, nella scelta di una destinazione, anche la differenza di prezzo”.

Sul fronte World Explorer, “Dopo aver reintrodotto con soddisfazione mete come il Giappone nel 2023 e lo Sri Lanka nel 2024, abbiamo rinnovato gli accordi con Singapore Airlines per i nuovi viaggi Bali Mare e Komodo. Il passo successivo è puntare sul vicino Oriente. Sono infatti in fase di lancio i nuovi itinerari in Oman e Arabia Saudita”.

Per il Giappone, infine, in essere nuovi accordi commerciali tra World Explorer e Korean Air. “Segnaliamo l’introduzione del nuovo viaggio Giappone Panoramico – chiude Simonetti -, che include anche località poco battute dal turismo di massa con la zona di Wakayama a sud del Koyasan. Nel 2025, anno in cui Osaka ospiterà l’Expo, occorre farsi trovare pronti diversificando il più possibile l’offerta per intercettare i flussi che andranno a intensificarsi anche dal nostro Paese”.