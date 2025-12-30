Costa Crociere gioca d’anticipo: parte da oggi la nuova promozione ‘All inclusive’ della compagnia per spingere le vendite in vista della prossima estate.

Le condizioni speciali sono valide per le prenotazioni effettuate da oggi fino al 23 febbraio del prossimo anno per crociere in partenza da marzo 2026 a febbraio 2027 e comprendono il pacchetto bevande ‘MyDrinks’ gratuito nelle tariffe All Inclusive e Super All Inclusive. Inoltre i clienti potranno bloccare il costo della crociera versando un acconto di 100 euro a persona al momento dell’acquisto.

I soci C|Club inoltre potranno ottenere fino a 5mila punti extra, che saliranno a 10mila nel caso in cui si viaggi due volte entro la fine di aprile del prossimo anno. Tutte le condizioni sono cumulabili con gli sconti dedicati fino al 20% e il cambio data di partenza gratuito.

I vantaggi per le agenzie

“Questa promozione nasce per aggiungere valore alla nostra offerta di vacanze, per gli ospiti e per gli agenti di viaggi nostri partner, incentivando l’early booking – afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere –. È un approccio che accompagna da molti anni le scelte strategiche della compagnia e che si concretizza ancora una volta nella solidissima partnership con la rete distributiva, chiamata a massimizzare la domanda che saremo in grado di creare grazie agli ingenti investimenti in comunicazione e a valorizzare il grandissimo livello di soddisfazione che stiamo registrando direttamente dai nostri Ospiti per le innumerevoli innovazioni di prodotto”.

L’offerta di Costa Crociere comprende gli esclusivi itinerari ‘Sea & Land’, con le Sea Destinations, che offrono esperienze irripetibili da vivere dalla prospettiva del mare, e le Land Destinations, dove è possible vivere i territori in modo autentico e sorprendente.