Amadeus River Cruises presenta Amara

Nella primavera 2025, Amadeus River Cruises aggiungerà una nuova nave alla propria flotta. Si tratta di Amara che opererà le crociere sul Danubio e sul Reno, un’imbarcazione destinata a ospitare 164 ospiti sviluppata sfruttando le più recenti tecnologie del settore.

A bordo saranno disponibili una dozzina di suite con balcone e 70 cabine standard con ampia finestra panoramica, in aggiunta a una piscina interna.

Come riporta travelweekly.com, costruita con uno scafo che ne migliorerà l’efficienza, Amara potrà altresì navigare in acque basse, sarà munita di pannelli solari e potrà attivare un sistema di autopilota per il risparmio di carburante.