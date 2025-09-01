Ávoris punta il mirino sull’Asia

Prosegue senza sosta il piano di espansione di Ávoris. Dopo l’ingresso in Italia, Colombia, Messico, Francia e Costa Rica, il gruppo spagnolo starebbe ora valutando il debutto in un nuovo continente.

Secondo Preferente si tratterebbe dell’Asia, area su cui il management starebbe focalizzando le proprie attenzioni. In particolare, rivela la testata spagnola, l’interesse sarebbe rivolto alla Thailandia, dove la rotta Iberojet aperta nel 2024 sta dando soddisfazioni.

In attesa di questo nuovo passo, la priorità rimane l’America Latina, dove l’azienda opera già con il marchio Catai in Messico e Colombia.

A questo proposito fonti del gruppo hanno riferito alla testata spagnola che “stiamo analizzando opportunità in molti Paesi”.