A causa della situazione ancora tesa nella regione del Mar Rosso, Celestyal ha annullato le crociere di riposizionamento di 14 notti, da Atene a Doha e la crociera di ritorno da Doha ad Atene.

Le partenze erano programmate rispettivamente per il 26 ottobre 2024 e l’8 marzo 2025 a bordo di Celestyal Journey.

Nonostante le crociere di riposizionamento siano state annullate, come riporta Travelmole, Celestyal continuerà la sua prima stagione nel Golfo Persico. Celestyal Journey effettuerà invece una crociera di riposizionamento non commerciale di 34 notti da e per Doha.

Per far fronte ai tempi più lunghi necessari al riposizionamento, i primi tre itinerari programmati ‘Desert Days’ in partenza da Doha il 9, 16 e 23 novembre sono stati annullati. A causa del ritorno in Europa di Celestyal Journey, anche i primi tre itinerari ‘Heavenly Adriatic’ del 2025, previsti per il 22, 29 marzo e 5 aprile 2025, sono stati annullati.

La crociera inaugurale nel Golfo Persico di Celestyal Journey sarà ora una crociera di sette notti leggermente modificata, denominata ‘Desert Days & Qatar Grand Prix’, con partenza e ritorno da Doha il 30 novembre 2024. Questo itinerario si svolgerà nel porto di Doha per i primi tre giorni per coprire il Gran Premio del Qatar, con scalo notturno a Dubai Marina e scali anche a Khasab, Sir Bani Yas Island e Abu Dhabi. La crociera sarà seguita da un itinerario di sette notti modificato, il ‘Desert Days & Abu Dhabi Grand Prix’, che ora salperà da Dubai con partenza il 2 dicembre 2024. Questa offerta prevede un soggiorno di un giorno intero e di una notte ad Abu Dhabi l’8 dicembre, per accogliere gli ospiti che assisteranno al Gran Premio.

Lee Haslett, direttore commerciale di Celestyal, ha affermato: “Alla luce dell’attuale clima geopolitico, nel nostro percorso originale di passaggio alla stagione invernale di quest’anno, abbiamo deciso di effettuare crociere di riposizionamento non commerciali più lunghe. Celestyal Journey continuerà a fare base a Doha da novembre per le prossime tre stagioni invernali”.