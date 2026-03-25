È la Corea del Sud la new entry della programmazione di Glamour. Una meta che Emmer Guerra, destination director del tour operator, definisce “straordinaria, ricca di contrasti e di sorprese. Con i nostri pacchetti tailor made e tour guidati - aggiunge - vogliamo offrire un’esperienza autentica, che permetta di vivere il Paese in tutti i sensi, tra modernità, storia e tradizioni locali”.

La proposta di Glamour include sia pacchetti tailor made, costruiti per chi desidera esplorare la Corea in autonomia, sia tour guidati “sit in coach”: “Corea da scoprire”, 7 notti con guida in italiano, e “Corea autentica”, 11 notti in inglese con guida italiana su richiesta. Entrambi i tour offrono esperienze immersive, come la vestizione dell’Hanbok (abito tradizionale coreano), la preparazione del Kimchi (cavolo cinese fermentato in salsa piccante), la partecipazione a cerimonie del tè, visite a mercati locali e incontri con artigiani, permettendo di entrare in contatto diretto con la cultura del Paese.

Gli itinerari programmati dal tour operator includono mete come la capitale Seoul, il porto di Busan, Gyeongju, soprannominata “museo a cielo aperto” per i suoi templi e siti storici millenari e Andong, simbolo della tradizione coreana con i suoi villaggi storici e i festival culturali. Gli spostamenti avvengono in treno.