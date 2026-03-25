I voli commerciali nei cieli dell’Ucraina potrebbero riprendere a breve, nel giro di 45-50 giorni. L’annuncio a sorpresa è arrivato dal ministro dello Sviluppo Oleksii Kuleba: “L’aviazione ucraina è pronta a riaprire - ha dichiarato -, garantendo la sicurezza dei passeggeri come elemento essenziale”.

Il governo di Kiev ha compiuto passi concreti per raggiungere un obiettivo prefissato già da tempo: riaprire lo spazio aereo dell’Ucraina, chiuso dall’inizio dell’invasione russa, nel febbraio 2022.

In quest’ottica è stato istituito un team di esperti per la riapertura immediata degli aeroporti di Kiev e Leopoli e il ministro dello Sviluppo ha approvato il Decreto 511, che sancisce la possibilità di voli commerciali grazie a una nuova e sofisticata polizza assicurativa di guerra.

Il team in questione, spiega Preferente, è composto da personale dell’Aeronautica Militare, funzionari aeroportuali e altri esperti tecnici, sotto il comando del vice primo ministro Serhii Derkach.

L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza le infrastrutture contro qualsiasi rischio di attacco e di sviluppare corridoi sicuri per l’aviazione civile, con un sistema elettronico di protezione delle operazioni.