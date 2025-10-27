Europa World amplia la programmazione dedicata alla Tunisia, forte dell’interesse con cui gli agenti di viaggi hanno accolto la prima edizione monografica del catalogo 2025/2026, lanciato lo scorso febbraio. Il brand di Quality Group per il prossimo anno ha introdotto le esclusive ‘Tunisia, sulle orme di Sant’Agostino’ (8 giorni) e ‘Tunisia 4x4’ (8 giorni), aggiornando anche le partenze previste per il tour Select ‘Experience Tunisia’ (9 giorni) sino a dicembre 2026.

Stando ai rilevamenti della Direzione degli Studi del Ministero del Turismo e dell’Artigianato tunisino, da gennaio a fine agosto sono risultati più di 6,12 milioni i turisti stranieri in visita al Paese, pari a un +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2024; includendo poi i tunisini residenti all’estero, la cifra totale raggiunge addirittura i 7,1 milioni di visitatori (+8,3%). Gli italiani hanno confermato le stime di crescita del 20% diffuse lo scorso aprile, grazie anche a un rilancio dei voli charter e alla programmazione crocieristica: la sola Costa Crociere prevede già 135mila turisti per il 2026 (su un potenziale risultato complessivo di 500mila crocieristi).

Focus sul Sud del Paese

Al centro della strategia dell’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo una maggiore valorizzazione delle esperienze nel Sud del Paese, grazie anche alla seconda edizione del Salone Internazionale del Turismodel Sahara e delle Oasi (Issot, in programma a Tozeur entro la fine dell’anno). A questo proposito Europa World ha maturato una pluriennale esperienza nel deserto tunisino, dove è in grado di organizzare tanto pernottamenti in campi tendati fra le dune (anche attraverso l’innovativa formula “Mini Tour deserto del Sahara e dintorni” di 6 giorni), quanto escursioni in 4x4 fra le oasi di montagna di Chebika, Tamerza e Mides, sino alle esplorazioni dei villaggi trogloditi di Matmata e Chenini.

La crescita del turismo culturale

“Il rilancio post-Covid - spiega Loris Ferrino, product manager Tunisia Europa World - ha ridimensionato la componente balneare a favore degli itinerari su misura e dei tour di gruppo, il segmento portante dell’offerta grazie alla possibilità di garantire anche partenze con un minimo di due partecipanti. Con la scelta di puntare su una versione del catalogo monografica, l’interesse per l’ampia eredità culturale del Paese è cresciuto rapidamente fra coppie, famiglie e piccoli gruppi”.

I due prodotti più venduti restano comunque i classici ‘Gran Tour Tunisia’ (12 giorni) e ’Tunisia Oasi e Città Romane’ (8 giorni), insieme a ‘Experience Tunisia’, per arrivare ai più avventurosi ‘Tunisia Le Meraviglie del Sud’ (8 giorni) per gruppi o ai fly&drive ‘Tunisia On The Road’ e ‘I Colori Della Tunisia’.

“A causa della cesura degli anni della cosiddetta Primavera Araba - osserva ancora Ferrino - pochi sono gli operatori di mercato che possono vantare ancora rapporti solidi e di lunga data con i partner locali: noi, al contrario, abbiamo continuato a costruire spalla a spalla un prodotto basato sulla condivisione di standard qualitativi elevati, fra cui guide parlanti italiano formate direttamente dal nostro staff, nonché un servizio di assistenza telefonica attivo 24 ore su 24, piene coperture assicurative e una stagionalità dinamica sia in primavera, che in autunno o inverno. Questo spiega la rapida affermazione dei viaggi individuali e fly&drive, ampliati mettendo a disposizione guide e autisti privati, ma portati anche a un livello superiore con la proposta “Sogno da mille e una notte”, i cui soggiorni sono previsti in strutture cinque stelle”.

Il ‘Prenota Prima’ garantisce uno sconto di 100 euro a camera per tutte le prenotazioni di viaggi di gruppo entro il 31 marzo, mentre ‘Luna di Miele’ offre uno sconto di 200 euro agli sposi che scelgono la Tunisia per il proprio viaggio di nozze.