Quality Group inizia il restyling dei suoi cataloghi

Quality Group ha scelto di dare nuova forma ai propri strumenti editoriali, affidandosi a un progetto grafico che evidenzia leggerezza, eleganza e immediatezza.

Copertine essenziali, palette cromatiche contemporanee, ampi spazi bianchi. Ogni scelta è stata pensata per guidare lo sguardo del lettore, permettendo alle immagini di parlare e alle destinazioni di rivelarsi con maggiore intensità. Rispetto alla tradizione dei cataloghi precedenti, il nuovo design adotta un linguaggio editoriale che guarda ai trend attuali, dove l’essenzialità diventa sinonimo di immediatezza e l’estetica si fa parte integrante della narrazione del viaggio.

Il percorso di rinnovamento, partito da Sudafrica-Namibia-Botswana, nei prossimi mesi il restyling abbraccerà progressivamente l’intera collana, per costruire un’identità visiva uniforme, in grado di rafforzare ancora di più la firma Quality Group nel mondo del turismo organizzato.