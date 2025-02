Formazione in viaggio, i weekend ‘misteriosi’ di Volver e Restore Club

L’idea è quella di superare il concetto tradizionale di viaggio e corso di formazione proponendo un’esperienza che li unisca entrambi. Nasce con questo intento la partnership che unisce Volver Tour Operator, specializzato in viaggi di gruppo, a Restore Club, la startup che propone esperienze di crescita professionale e personale ‘in incognito’.

L’iniziativa, promossa da Monica Vittani, direttore commerciale e e relazioni strategiche di Volver Tour Operator ed esperta di marketing nel settore turistico, propone weekend formativi che coniugano apprendimento, relax e divertimento in location inusuali, con un pizzico di mistero.

Al cuore del progetto c’è la formula ‘Undercover’ di Restore Club, fondata da Stefano Maida e Paolo Ragni, che permette di partecipare a eventi formativi con un nickname, in assenza di ruoli o titoli: i partecipanti vivono così un’esperienza libera, priva di preconcetti e ricca di spunti creativi.

Da parte sua Volver assicura l’organizzazione del viaggio proponendo tre formule: ‘Only the brave’ per gli amanti dell’avventura, ‘Take it easy’ per chi punta al comfort e ‘Stairway to heaven’ per chi desidere il lusso. “Ogni location - spiega Giada Marabotto, titolare di Volver Tour operator - è scelta con cura per stimolare la creatività, la riflessione e il lavoro sdi squadra, affinché la formazione si accompagni a momenti di svago e rigenerazione”.

Le agenzie possono proporre il calendario eventi a un pubblico mirato di imprenditori, manager e professionisti, usufruendo di interessanti commissioni su ogni prenotazione.