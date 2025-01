Si definisce ‘l’operatore in giacca e cravatta’. Gianluca Resmini e Sandro Alfano, i due soci che lo scorso 1 novembre hanno rilevato il 100% di Gastaldi Holidays, acquistando tramite la società Eikonisma il ramo d’azienda e ottenendo la licenza per utilizzare il marchio, vogliono fare chiarezza su un’attività che “prosegue senza soluzione di continuità con la passata gestione”.

Resmini, un passato nel tour operating in Grandi Viaggi, dopo aver lavorato nell’ultimo periodo come consulente in Gastaldi Holidays al fianco della famiglia Bongiovanni, ha voluto “passare dall’altra parte della barricata e proseguire in azienda da titolare. Gastaldi Holidays è un operatore di piccole dimensioni, rigorosamente tailor made, che dispone di un importante know how. Era giunto per me il momento di fare il salto e calarmi in una nuova veste imprenditoriale, che rappresenta un’opportunità e una sfida dalle ampie potenzialità di sviluppo”.

Nella nuova avventura Resmini, presidente, è affiancato da Sandro Alfano, a.d., che condivide con lui una passata esperienza in Grandi Viaggi oltre che un’amicizia di antica data. Alfano porta in dote gli anni trascorsi lavorando in alcuni marchi dell’hotellerie di lusso come Lungarno Hotel Collection.

La ‘nuova’ Gastaldi Holidays si muove in continuità con l’attività del passato: “La sede è a Milano e tutti i dipendenti sono rimasti e ci sostengono in un progetto che mira a fare di questo t.o. un interlocutore privilegiato con una rosa di agenzie – spiega Resmini -. Non vogliamo essere un operatore dai grandi numeri, ma lavorare con una selezione di dettaglianti che condividano la nostra filosofia”. Filosofia che ha nei viaggi su misura a lungo raggio il suo fulcro. “Continueremo a programmare quello che conosciamo bene, Nord America in primis ma anche Oriente. In futuro potremo aprirci anche a un ‘mare di lusso’, ma ogni nuovo passo va compiuto rispettando i tempi”.

Sempre all’orizzonte potrebbe esserci anche un impegno più marcato nel settore alberghiero, mettendo a frutto le competenze di Alfano, ma è ancora presto per fare progetti.

Le novità però non mancheranno già a breve. “Stiamo ad esempio guardando all’Egitto culturale - aggiunge Alfano -, dove organizzeremo crociere sul Nilo a bordo di una dahabeya di nove cabine che verrà inaugurata a breve”.

Quel che conta è proporre viaggi dal taglio ‘insolito’ con la certezza di un’organizzazione affidabile alle spalle, che garantisce fra l’altro un’assistenza H24 interna all’operatore; personalizzazione e flessibilità saranno i cardini della nuova ‘collana di viaggi’ valida per tutto l’anno.

I due nuovi soci marciano spediti e in questo “ritorno al passato con gli strumenti di oggi” Resmini e Alfano pongono il lavoro con le agenzie al centro. “Stiamo visitando personalmente i titolari di agenzie in tutta Italia, per condividere la nostra strategia e rinsaldare un legame che per noi è fondamentale. Il riscontro è molto positivo”. Stay tuned.