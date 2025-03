Glamour, partnership con Blinkoo per rafforzare la presenza social

Glamour punta ad accrescere la sua presenza sui social e a coinvolgere le nuove generazioni. Per questo ha stretto una partnership con Blinkoo, piattaforma specializzata nella creazione di contenuti video per il turismo, per la produzione di contenuti social e per il sostegno nell’innovazione digitale dell’operatore.

L’obiettivo di Glamour è incrementare la visibilità digitale, espandere la sua presenza sui social media, coinvolgere le nuove generazioni e supportare le agenzie di viaggi. I video prodotti, infatti, saranno messi a disposizione delle agenzie partner, offrendo loro strumenti efficaci per promuovere le destinazioni e i pacchetti Glamour sulle proprie piattaforme digitali.

“Questa partnership segue il recente lancio del nuovo sito web di Glamour e si inserisce in una più ampia strategia di trasformazione digitale – spiega Nicola Bonacchi, direttore generale del t.o. -. L'obiettivo è garantire, entro un anno, una presenza completa su tutti i canali digitali, fornendo alle agenzie di viaggi strumenti innovativi per rimanere competitive e attrattive sul mercato”.

Il rinnovamento intrapreso da Glamour risponde alle esigenze dei nuovi consumatori, che utilizzano sempre più i social media per raccogliere informazioni e ispirazioni prima di pianificare un viaggio. Grazie a contenuti video Glamour offrirà esperienze immersive che guideranno i viaggiatori nella scelta delle loro prossime destinazioni.