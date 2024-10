Going: previsioni di chiusura d’anno in crescita del 15%

Going si prepara a chiudere il 2024 con un fatturato compreso tra i 32 e i 35 milioni di euro. Un risultato che conferma il trend positivo dell’azienda, come spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer: “È stato un anno particolare. Il primo trimestre è partito in modo straordinario, con incrementi superiori al 20%. Successivamente, il mercato ha registrato un rallentamento, soprattutto durante l’estate. Nonostante ciò, la nostra crescita è ancora superiore al 15%, e prevediamo che questa percentuale possa aumentare ulteriormente entro la fine dell’anno”.

Un elemento chiave per il rilancio dell’operatore è l’innovazione tecnologica. Durante il TTG Travel Experience di Rimini, Going ha presentato la piattaforma Going4You, aggiornata nell’estate del 2024 per facilitare le operazioni delle agenzie di viaggio.