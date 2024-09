Il lusso di Crystal, aperte le prenotazioni per la stagione 2026

La compagnia di crociere di lusso Crystal ha aperto le prenotazioni per gli itinerari del primo e del secondo trimestre 2026. La stagione vedrà il riaffermarsi di alcune delle destinazioni più iconiche per Crystal, come ad esempio Giappone, East Africa e Baja California.

Principale caratteristica dei viaggi, 39 in tutto, sarà quella di garantire agli ospiti delle navi esperienze culturali e naturalistiche uniche nel loro genere. Grazie alla partnership della compagnia con il marchio gemello Abercrombie & Kent, spiega TravelMole, i viaggiatori avranno la possibilità di scoprire gli aspetti meno noti delle destinazioni, con esperienze esclusive in compagnia di esperti locali. Tutti i restanti itinerari del 2026 per entrambe le navi Crystal apriranno per la prenotazione nella prima settimana di dicembre 2024.

Dopo aver trascorso la prima parte dell’anno in Africa e in Asia, anche per consentire ai suoi ospiti di ammirare la stagione dei fiori di ciliegio in Giappone, Crystal Symphony tornerà negli Stati Uniti per la prima volta dal 2019. Proporrà una stagione in Alaska, seguita dalle crociere in Canada e East Coast e terminerà l’anno con itinerari nei Caraibi.

Dopo la sua crociera mondiale, Crystal Serenity rimarrà nel Mediterraneo e nel Nord Europa prima di intraprendere un viaggio transatlantico che la condurrà ad attraversare il Canale di Panama per esplorare i Paesi dell’America centrale e meridionale lungo la costa del Pacifico. Infine salperà verso Nord, alla volta della California. Darà infine il via alla crociera mondiale 2027 da San Diego.