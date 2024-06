Kel 12 rafforza il commerciale e i rapporti con le adv

Per Kel 12 il volume delle prenotazioni intermediate attraverso il canale agenziale è aumentato, alla data di oggi, di 25 punti percentuali sull’analogo periodo dello scorso anno. Per questo l’operatore ha deciso di rinsaldare il legame con il trade investendo sulla formazione, oltre a potenziare il team commerciale inserendo nuove figure con una consolidata esperienza maturata nei tour operator italiani. Valeria Bertalero - coordinatrice sales e a sua volta area manager di Lombardia e Svizzera - e Massimo Novarin, già area manager di Veneto e Friuli Venezia Giulia, saranno affiancati da Paola Lo Sito, che avrà in carico le aree Piemonte e Liguria.

Ad Alessandra Giordano spetta invece la competenza dell’area Emilia Romagna, mentre Campania e Puglia saranno presidiati da Luigi della Corte. La forza commerciale andrà poi consolidandosi ulteriormente nei prossimi mesi con nuovi ingressi.

L’operatore ha inoltre deciso di investire sulla formazione con incontri in presenza attraverso il format di successo ‘Parole in Viaggio’, online con ‘Kel 12 Lab’ e on-site training con i fam. Un programma che avrà il suo culmine in una convention che si terrà il prossimo autunno.