È stato fissato per il 23 ottobre il Career Day online di Msc Crociere. L’evento, organizzato in collaborazione con Lavoro Turismo, darà ai candidati l’opportunità di interfacciarsi con i recruiter da casa, senza dover affrontare trasferte.

Il 2 ottobre 2024 è invece prevista una presentazione aziendale, che verrà trasmessa in streaming attraverso i canali social di Lavoro Turismo. Durante questo incontro virtuale i partecipanti avranno l’occasione di conoscere meglio la realtà di Msc Crociere attraverso video che mostrano la vita quotidiana sulle navi. Sarà anche possibile ascoltare le testimonianze dirette di chi già lavora per la compagnia. Il webinar si concluderà con una sessione interattiva, dove i recruiter di Mscrisponderanno in diretta alle domande dei partecipanti.

Le posizioni aperte e come candidarsi

Numerose le posizioni aperte: si spazia da figure nell’intrattenimento e nell’assistenza agli ospiti (come animatori e guest service agent), a ruoli nella cucina e pasticceria (tra cui sous chef e pizzaioli). Non mancano posizioni per chi si occupa di benessere e bellezza, come fitness instructor e acconciatori, oltre a ruoli nei reparti di sala e bar.

Per partecipare gli interessati possono candidarsi sul sito di Lavoro Turismo, nella pagina dedicata al Career Day di Msc Crociere. I candidati saranno invitati a un breve colloquio telefonico con lo staff di Lavoro Turismo e, in seguito, i profili più in linea avranno l’opportunità di incontrare virtualmente i responsabili HR di Msc Crociere il 23 ottobre.