Si chiama M Destinations il nuovo strumento lanciato da Mangia’s per rafforzare il legame con le agenzie di viaggi. L’operatore, che ha chiuso il 2024 “con risultati eccellenti” come ha raccontato il ceo e chairman Marcello Mangia e che lancerà nel 2025 una nuova proprietà in Sardegna, il Sardinia Resort in Gallura, ha sviluppato una piattaforma che vuole rivoluzionare l’esperienza di booking b2b, favorendo una semplificazione delle procedure con l’impiego di strumenti digitali agili e di immediata intuitività.

M Destinations, che sarà live a marzo, ma a cui è già possibile preiscriversi, permetterà di prenotare non solo le diverse strutture del gruppo Mangia, ma anche i voli, i transfer e altri servizi.

La piattaforma mette a disposizione delle agenzie, infatti, un motore di ricerca voli integrato e permette di creare sul proprio profilo agente un’idea di viaggio con voli, hotel e transfer. Quest’idea, arricchita da una descrizione del viaggio realizzata con l’intelligenza artificiale, potrà essere condivisa con il cliente e poi finalizzata alla prenotazione.

Inoltre, M Destinations propone pacchetti di viaggio con una o più destinazioni già composti dall’operatore, che possono essere utilizzati così come sono o modificati nella durata, nelle strutture proposte o nei collegamenti aerei.

Un aiuto per le agenzie

“La piattaforma vuole essere un facilitatore per il lavoro delle agenzie che ha il vantaggio di essere veloce, personalizzabile e permette di creare relazioni con il cliente, a cui si potrà offrire in maniera immediata una proposta di viaggio personalizzata” spiegano dal gruppo Mangia.

Non solo: attraverso l’utilizzo di M Destinations le agenzie potranno accedere a vantaggi dedicati e a campagne di incentivazione.

“Con MDestinations il nostro gruppo inaugura una nuova era nel settore dei viaggi - spiega Mangia - con l’obiettivo di rafforzare il legame con gli agenti di viaggi, offrendo loro non solo una piattaforma innovativa e intuitiva, dotata di strumenti su misura per semplificare ogni aspetto della prenotazione, ma anche vantaggi esclusivi, sia personali che per le loro agenzie, oltre a un innovativo sistema di incentivazione. Questo progetto segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra azienda e siamo entusiasti di presentarlo al mondo”.