Medio Oriente ed Emirati: al via la partnership fra Suites Global, Agenzia Per Amica e FlyDubai

Suites Global, tour operator attivo nel turismo in Medio Oriente con sede a Dubai e una presenza sempre più forte sul mercato italiano, stringe una partnership con la rete Agenzia Per Amica e il vettore FlyDubai.

Grazie a questa collaborazione, le agenzie di viaggiodel network Agenzia Per Amica avranno accesso a tariffe esclusive e servizi di qualità per tour in Medio Oriente, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrain e Arabia Saudita.

I punti di forza dell’accordo prevedono servizi esclusivi e competitivi e connessioni dirette con FlyDubai.

L’accordo si avvale della visione strategica di Umberto Serra, dirigente di Agenzia Per Amica, che ha colto l’opportunità di differenziare l’offerta del network con prodotti esclusivi e competitivi. Al contempo, il supporto di Lara Roma e Vincenzo Barone, rispettivamente sales manager e sales executive in Italia per Flydubai, hanno contribuito a rendere possibile la creazione di pacchetti viaggio che integrano volo e servizi a terra.

“Questo accordo rappresenta un momento di svolta per il mercato turistico italiano – ha commentato Luca Fenzo, ceo di Suites Global -. La collaborazione tra Suites Global, Agenzia Per Amica e FlyDubai ci permette di offrire qualcosa di unico: un prodotto integrato, esclusivo e conveniente, che garantirà vantaggi incredibili per tutte le parti coinvolte e per i viaggiatori finali”.